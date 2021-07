Aos 42 anos, Lázaro Ramos recebe primeira dose da vacina contra a covid-19

O último sábado (3) foi um dia especial para o ator e apresentador Lázaro Ramos. Aos 42 anos, o baiano recebeu a primeira dose da vacina contra a covid-19 e dividiu com os seus seguidores do Instagram a emoção e esperança do momento.

“Tanto que pensei neste dia. Preciso agradecer aos profissionais da saúde. E também dizer como muitos “Viva o sus” e tantas outras coisas que vem sendo ditas ininterruptamente sobre máscara sobre a importância da vacinação”, escreveu. O ator ainda disse que recebeu a primeira dose da Coronavac, vacina produzida no Brasil pelo Instituto Butantan.

Além de agradecer pelo momento, Lázaro desabafou sobre a perda de um amigo querido, mais uma vítima da covid-19. “Tenho aparecido um pouco menos aqui nas redes, ainda entristecido pela morte por covid de mais uma pessoa, um dos caras mais gentis e corretos que conheci. Ele se foi com 45 anos de idade. Se foi poucos dias antes da data que seria a sua data de vacinação. Não há como não pensar que se a vacina tivesse chegado antes ele poderia estar aqui conosco”, disse.

Amigos e fãs comemoraram a vacinação do artista e deixaram mensagens de carinho no vídeo publicado. “Viva a vida! Viva o SUS mil vezes, viva a ciência outras tantas mil vezes! Fora ignorância, truculência e violência!”, escreveu Taís Araújo, esposa de Lázaro.