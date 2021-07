Aparecidense-GO 0 x 1 Porto Velho-RO – Primeira vitória vem no último minuto

Aparecida, GO, 3 (AFI) – Na tarde de sábado, Aparecidense e Porto Velho se enfrentaram pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro Série D. O duelo aconteceu no Aníbal Batista de Toledo e terminou com a vitória do Porto Velho com um gol no último minuto do jogo.

Foi a primeira vitória do time na competição, o colocando na vice-lanterna do Grupo A5 com cinco pontos. São duas derrotas, dois empates e uma vitória. Já o Aparecidense segue na terceira colocação com oito pontos.

O JOGO

Na primeira etapa, Aparecidense tem mais volume de jogo mas Porto Velho assusta mais em contra ataques. A equipe goiana trabalhou a bola focada no lado esquerdo com Rodrigues e Rodriguinho. Já os rondonienses estavam armados e focados para ligar rapidamente o ataque.

Em duas dessas chances, aos 14 minutos, Xavão bateu forte cruzado para o goleiro Pedro Henrique expalmar. Já aos 33, Bacas recebeu em velocidade pela esquerda, conduziu em direção ao gol e bateu cruzado para outra defesa do goleiro da Aparecidense.

A equipe da casa assustou mais aos 42 minutos, com Rafael Cruz cruzando do bico da área para Robert que cabeceou para a defesa de Wellington. E, com uma sequência de jogada aos 51, Robert no contra ataque chutou cruzado, Wellington defendeu. Na sequência, Rafael Cruz insistiu no cruzamento, Wellington defendeu com a coxa.

ETAPA FINAL

Na segunda etapa, a Aparecidense novamente manteve grande volume de jogo. Mas, bem postado na defesa, o Porto Velho dava pouca oportunidades com claridade. E, quando aconteceu, a locomotiva contava com a presença inspirada de Wellington no gol.

Aos 35, quando Pedro Marinho cruzou na área. Wesley Matos errou chute. Rodriguinho reaproveitou e o camisa um da locomotiva espalmou. E nos excessos de levantamentos na área da equipe local no fim da partida.

Na trave também foi o chute do Porto Velho de Bacas antes de marcar aos 11 minutos. Bacas recuperou bola após erro de Wesley Matos. Ele driblou a defesa e chutou no poste. Aos 14, foi a vez de Lopeu, Panda cobrou na área. Lopeu cabeceou para defesaça de Pedro Henrique.

Mesmo em período de maior pressão da Aparecidense, o Porto Velho soube sofrer. Até que aos 48, Caio sofreu falta. Novamente Panda na bola. Bala bateu da esquerda, novamente na área e Bacas desencatou batendo bola de voleio, sem chances para Pedro Henrique.

PRÓXIMAS PARTIDAS

Na próxima rodada, o Porto Velho recebe o Gama, sábado, às 16h (horário de Brasília). Já a Aparecidense pega o Brasiliense, na Boca do Jacaré, no mesmo dia, só que às 15h.