Aparecidense-GO 1 x 0 Brasiliense-DF – Goianos vencem e assumem a liderança

Goiânia, GO, 31 (AFI) – Aparecidense-GO e Brasiliense-DF se enfrentaram na tarde deste sábado pela nona rodada do Campeonato Brasileiro Série D. Jogando no Estádio Anibal Batista de Toledo, em Aparecida de Goiânia (GO), os mandantes se deram melhor e venceram por 1 a 0.

Com o resultado, a Aparecidense chegou a 18 pontos, na liderança momentânea do Grupo A5. O Brasiliense segue no G4, mas estacionado nos 14 pontos.

O JOGO

O jogo foi bem disputado e o gol saiu logo aos 12 minutos do primeiro tempo. David aproveitou rebote de cruzamento vindo da esquerda. Dentro da grande área, ele fuzilou de forma cruzada e fez um belo gols.

Ainda na primeira etapa, aos 31 minutos, Lelo, da Aparecidense, e Balotelli, do Brasiliense, foram expulsos após confusão, o que deixou o jogo mais nervoso.

Com mais espaços em campo, a partida ficou corrida, mas os times não conseguiram marcar mais gols. Bem postado, a Aparecidense conseguiu segurar bem a vitória.

PRÓXIMOS JOGOS

Os dois times voltam a jogar no sábado pela décima rodada. Às 15h, o Brasiliense faz o clássico com o Gama-DF no Estádio Mané Garrincha, em Brasília (DF). Mais tarde, às 16h30, a Aparecidense visita o Porto Velho-RO no Estádio Aluizio Ferreira, em Porto Velho (RO).