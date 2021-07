Aparecidense-GO 1 x 1 União-MT – Os dois perderam chance de assumir a liderança

Aparecida de Goiânia, GO, 17 (AFI) – Aparecidense e União jogaram neste sábado pela sétima e última rodada do primeiro turno do Campeonato Brasileiro Série D. Os dois buscaram a vitória, mas empataram por 1 a 1 em partida realizada no Estádio Anibal Batista de Toledo, em Aparecida de Goiânia (GO).

CLASSIFICAÇÃO

Com o resultado, os dois times estão com 12 pontos dentro do Grupo A5. Os goianos aparecem em segundo lugar por conta dos critérios de desempate, seguidos pelos mato-grossenses, em terceiro.

PRIMEIRO TEMPO

O União até buscou o ataque na partida e teve chance com Odair aos 26 minutos, mas o chute de longe foi por cima. A Aparecidense respondeu com Bruno Henrique, que chutou travado na marcação.

Depois foi a vez de Lelo quase abrir o placar para os donos da casa. Após troca de passes rápidos, ele foi acionado na área e chutou mal. Mesmo assim, levou perigo. Já nos acréscimos, Lucas Gazal chutou de fora e exigiu boa defesa de Neneca.

SEGUNDO TEMPO

No segundo tempo, porém, foi o União quem abriu o placar. Logo aos seis minutos, Odair Júnior cobrou falta do lado direito e mandou uma bomba rasteiro para a área. Pikachu desviou e não deu chance para o goleiro.

O Aparecidense buscou o empate e respondeu com chutes de Adriel, aos 14, mas o chute saiu por cima. Aos 25, após cobrança de falta, Lelo cabeceou e Neneca fez grande defesa. Embora a arbitragem tenha marcado impedimento, foi uma linda intervenção do experiente goleiro.

Mas aos 28, a Aparecidense empatou o jogo com Robert. Ele recebeu na entrada da grande área, pela direita, e chutou cruzado e rasteiro para vencer o goleiro. Apesar do final movimentado, o empate não saiu mais do placar.

PRÓXIMOS JOGOS

Os dois times volta a se reencontrar na oitava rodada. Desta vez se enfrentam no Estádio Luthero Lopes, em Rondonópolis, no próximo domingo, às 16h.