Apenas dois atletas representarão o Brasil na abertura das Olimpíadas; veja mais detalhes

A cerimônia de abertura das Olimpíadas de Tóquio será nesta sexta-feira (23), às 8h (horário de Brasília). Por conta da pandemia do novo coronavírus, apenas dois atletas de cada delegação representarão os países no evento como porta-bandeiras. Pelo Brasil, Bruninho, do vôlei, e Ketleyn Quadros, do judô, estarão presentes na abertura.