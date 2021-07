O cantor Juliano, da dupla com Henrique, precisou passar por uma cirurgia de emergência de apendicite. Segundo o G1, o sertanejo teve uma crise na ultima terça-feira (20) e precisou ser operado.

De acordo com informações, o artista está internado em um hospital particular em Palmas, no Tocantins. Quando teve a crise, Juliano estava em sua casa, uma fazenda da região de Porto Nacional.

Apesar do susto, cantor deve receber alta ainda nesta quarta-feira (21).