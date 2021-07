Aplicativo Caixa Tem: entenda como funciona o app do Auxílio Emergencial

Como funciona o aplicativo Caixa Tem?

O aplicativo Caixa Tem permite que o cliente movimente valores referentes ao Auxílio Emergencial 2021, bem como, valores de outros benefícios, considerando o momento atual. Sendo assim, confira pontos importantes sobre o funcionamento do aplicativo Caixa Tem.

Aplicativo simples para baixar e utilizar

Conforme informações oficiais, é super simples baixar o aplicativo CAIXA Tem. Para isso, é só acessar a Google Play Store ou a Apple Store e baixar o app CAIXA Tem.

Acesso exclusivo aos beneficiários do Auxílio Emergencial, Saque Emergencial do FGTS, Auxílio BEm e Bolsa Família e Abono Salarial do PIS

A Caixa destaca um ponto de atenção: neste momento o acesso é exclusivo aos beneficiários do Auxílio Emergencial, Saque Emergencial do FGTS, Auxílio BEm e Bolsa Família e Abono Salarial do PIS.

Como posso acessar o aplicativo Caixa Tem?

Conforme informações da Caixa Econômica Federal, o acesso é feito com o seu CPF e uma senha numérica que você irá cadastrar na primeira vez que usar o APP.

Confirme o seu celular

No seu primeiro acesso, você receberá um código em uma mensagem SMS para confirmar sua identificação no app. Assim sendo, basta informar o número do seu telefone e depois digitar o código recebido.

Posteriormente, é só clicar no serviço que você deseja, como se estivesse em uma conversa.

Operações permitidas no aplicativo Caixa Tem

Conforme informações da Caixa Econômica Federal, o aplicativo Caixa Tem permite ao cliente realizar as seguintes operações:

Saldo e Extrato;

Pagamentos de boletos e faturas;

Saque sem cartão;

Transferência de dinheiro;

Cartão de Débito Virtual;

Pagar na maquininha, dentre outros serviços.

Como utilizar o aplicativo?

Assim sendo, veja alguns pontos importantes quanto a usabilidade do aplicativo. De forma sucinta, ao entrar no seu aplicativo Caixa Tem, você pode optar pela função que desejar. Por exemplo, ao optar pelo extrato, você terá as movimentações dos últimos 30 dias.

Sendo assim, para visualizar outros meses, basta clicar no mês que deseja conferir. Além disso, você pode visualizar o saldo de forma rápida, através da opção “Mostrar Saldo”. Decerto, todas as demais funções do aplicativo Caixa Tem são fáceis e intuitivas.

Auxílio Emergencial 2021 e o aplicativo Caixa Tem

O Auxílio Emergencial 2021 é disponibilizado primeiramente para a modalidade online, ou seja, para que a usabilidade ocorra no app Caixa Tem, por isso, é importante que entenda o funcionamento da ferramenta. Você pode conferir o calendário da 4ª parcela do Auxílio Emergencial 2021 ao clicar aqui.