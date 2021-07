Aplicativo de trânsito receberá voz de Gil do Vigor para a navegação nas ruas

Os usuários do aplicativos Waze vão receber uma novidade nós próximos dias. Nesta quinta-feira (1º), em parceria com o banco Santander, o app anunciou que irá incluir a voz do ex-BBB Gil do Vigor entre as opções a serem escolhidas dentro da plataforma.

Ou seja, o usuário poderá ser guiado e ouvirá todas as informações das rotas através da voz e dos jargões cheios de personalidade do economista pernambucano.

De acordo com o Santander, durante as rotas, poderão ser ditas as expressões: Tudo pronto, Brasil! Vamos vigorar juntos”, “Ôxe! Que trânsito lascado!”, “Vamos, que eu não tenho o dia todo” e “Vire à direita… A outra direita, ôxe!”.

Para selecionar a opção, é necessário estar o Waze atualizado, acessar as configurações, ir em voz e som e buscar por “Português (BR) – Gil do Vigor e Santander”.