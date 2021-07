Após 2 meses, viúva de MC Kevin lamenta morte do cantor: ‘Encontre a paz’

Deolane Bezerra, viúva de MC Kevin, resgatou algumas fotos de uma viagem que ela fez com o funkeiro para lamentar a sua ausência. Nesta sexta-feira (16), completou 2 meses que o artista morreu, após cair do quinto andar de um hotel localizado no Rio de Janeiro. As informações são do site Uol.

Em uma rede social, a advogada fez uma montagem de fotos ao lado do marido. “Dois meses sem você e sem esse olhar que me desmontava inteira! Que o nosso Bom Deus cuide da sua alma e que você encontre paz! Descanse meu menino maluquinho”, escreveu

Deolane Bezerra não se deu por satisfeita com o resultado da pericia da morte do funkeiro. Em entrevista recente ao apresentador Sérgio Mallandro, no podcast Papagaio Falante, ela falou que a morte do cantor, na sua opinião, foi um homicídio. Kevin morreu no dia 16 de maio devido à queda do quinto andar de um hotel. A perícia concluiu que a morte do cantor foi um acidente.