Após 35 dias internado com covid-19, Luciano Szafir recebe alta do hospital

Após passar 35 dias internado com covid-19, Luciano Szafir recebeu alta do hospital Copa Star, no Rio de Janeiro, na manhã deste sábado (24). Esta foi a segunda vez que o pai de Sasha contraiu a doença, mas na segunda infecção o ator apresentou uma série de complicações. As informações são do coluna de Fábia Oliveira, do jornal O Dia.

A assessoria foi confirmada pela assessoria de imprensa do ator à colunista. “O ator e apresentador Luciano Szafir recebeu alta neste sábado, dia 24 de julho, do hospital Copa Star, no Rio de Janeiro. Luciano e sua família agradecem o carinho e energia positiva do público e da imprensa”, disse o comunicado.

Szafir foi internado no dia 22 de junho no Hospital Samaritano, no Rio de Janeiro, onde foi submetido a uma cirurgia por causa de uma diverticulite (uma inflamação na parede interna do intestino), além ter apresentado um tromboembolismo pulmonar (doença em que uma ou mais artérias pulmonares ficam bloqueadas por um coágulo sanguíneo).