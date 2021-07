Após a divulgação de fotos de DJ Ivis ferido, Pamella entra com pedido de apreensão

Fotos de DJ Ivis ferido após uma suposta briga com Pamella Holanda no apartamento do casal foram divulgadas neste domingo (27). Diante do vazamento, a arquiteta se pronunciou e disse ao colunista Leo Dias, do site Metrópoles, e disse que nunca viu o músico daquele jeito. “Estratégia da defesa para me descredibilizar e atenuar a pena dele”, ressaltou.

Durante a entrevista, a mãe de Mel revelou que entrou com um pedido de apreesão do celular de Dj Ivis, pois a divulgação dessas imagens fere com a medida protetiva, obtida no dia 4 de julho.

“De acordo com a decisão, pode ser ele ou algum intermédio a mando dele, que fere do mesmo jeito”, disse Pamella.

De acordo com o colunista Leo Dias, na época que as fotos foram tiradas, o dj procurou a polícia e denunciou o caso. As imagens foram entregues à defesa antes do música ter sido preso após as agressões contra a arquiteta. Além disso, áudios de uma briga entre o casal foram divulgadas, com o intuito de prejudicar a arquiteta e tirá-lo da prisão.

“Nunca o vi desse jeito. Deve ter sido uma briga dele com alguma… No hotel da vida dele. Ridículo, meu Deus”, declarou Pamella sobre as fotos divulgadas.