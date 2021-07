Após a vitória sobre a Alemanha, Richarlison publica foto com o corte ‘Cascão’ de Ronaldo

Foi em 30 de junho de 2002 que Ronaldo marcou os dois gols que consagraram o pentacampeonato do Brasil na Copa do Mundo, em um jogo contra a Alemanha na cidade de Yokohama, no Japão. Quase duas décadas depois, na mesma cidade, o Brasil venceu a seleção alemã por 4 a 2 e começou a corrida pelo bicampeonato olímpico com o pé direito. Dos quatro gols, três foram marcados por Richarlison, que, além da vitória sobre a Alemanha na cidade de Yokohama, compartilha mais uma coisa com o Fenômeno de 2002: o corte de cabelo do “Cascão”, que foi usado por ele em 2020 e no início deste ano.