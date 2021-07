Após agressões à esposa, gravadora suspende lançamentos de DJ Ivis e regravação de Galega

Após gravações de DJ Ivis agredindo a esposa, Pamella Holanda, se tornarem públicas, a gravadora Som Livre informou nesta terça-feira (13) a suspensão dos lançamentos do DJ e bloqueio das músicas dele em todas as plataformas digitais. A regravação de ‘Galega’, single dele com o cantor Zé Felipe, também não acontecerá. Confira abaixo o comunicado:

“A empresa informa que suspendeu todos os lançamentos das faixas que tinham participação do DJ Ivis, autor da agressão. Também estão sendo bloqueadas das plataformas de áudio e de vídeo as músicas já lançadas, agindo em parceria e de acordo com as normas de cada empresa envolvida”, diz o comunicado

“Sobre a faixa ‘Galega’, a gravadora e o cantor Zé Felipe optaram por não regravar uma nova versão, como anunciado anteriormente pelo artista, visto que Ivis é autor da faixa, e pretendem seguir trabalhando em novos lançamentos”, afirma a nota.