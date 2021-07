Após assumir casamento com autor, Carmo Dalla Vecchia faz primeira aparição com o filho

Sempre muito discreto quando o assunto é vida pessoal, Carmo Dalla Vecchia surpreendeu ao fazer uma primeira aparição ao lado do pequeno Pedro, filho dele com o autor da Globo João Emanuel Carneiro.

“Eu nunca poderia imaginar que teria a chance de ter você na minha vida, afinal seu pai nunca foi um homem muito tradicional. Quando você nasceu e a nossa casa se encheu de alegria, eu fiquei me sentindo o homem com a maior sorte do mundo. Alguns meses antes teu pai teve dor de dente, engordou uns 20 quilos, teve dor de cabeça, teve um melasma que saiu no meio da testa na forma de uma borboleta, e quando conto isso todo mundo ri da minha cara e diz que é impossível, mas o fato é que o melasma está lá até hoje”, começou o artista.

E seguiu dizendo: “Conversei com todas minhas amigas mães para pedir ajuda, com a sua avó, e elas todas me estenderam as mãos, fiz curso com uma enfermeira para aprender o que fazer nos primeiros meses, não deixei você tomar uma vacina que não fosse no meu colo para poder chorarmos juntos se fosse necessário”.

Por fim, o artista fez uma linda declaração sobre o carinho que sente pelo herdeiro: “Meu sono nunca mais foi o mesmo (e tudo bem) porque a verdade é que só de escutar sua vozinha pela manhã eu sorrio e tenho vontade de chorar. Teve a primeira vez que você disse papai e aí eu desmoronei e quando você sorriu e lançou os bracinhos ao redor do meu pescoço eu pensei que havia encontrado o céu! Hoje eu tenho a certeza que sim”.

Veja: