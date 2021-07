Após atacante, Bahia oficializa ex-goleiro do Corinthians

Salvador, BA, 09 (AFI) – A sexta-feira foi de novidades no Pituaçu. Além do atacante colombiano Hugo Rodallega, a diretoria do Bahia anunciou a contratação do goleiro Danilo Fernandes.

A estreia do novo reforço, inclusive, já pode ser neste sábado, contra o São Paulo, no Morumbi. Danilo Fernandes teve o nome publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e viajou com a delegação.

Danilo Fernandes vinha sendo apenas a terceira opção no Internacional – atrás de Marcelo Lomba e Daniel – e por isso foi emprestado ao Bahia até o fim do Campeonato Brasileiro.

Tudo indica que Danilo Fernandes assuma a vaga de titular, que hoje é de Matheus Teixeira. Recentemente, Douglas Friederich acertou sua saída do Bahia e se transferiu para o Juventude.

Revelado nas categorias de base do Corinthians, o goleiro de 33 anos passou pelo Sport antes de chegar ao Internacional em 2016. A partir de 2019, porém, Danilo Fernandes passou a ser pouco aproveitado. Foram 11 jogos desde então.