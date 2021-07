Após ataques, Luísa Sonza luta para se recuperar: ‘Não vou fingir que tá tudo bem’

Luísa Sonza vem sempre sendo alvo de críticas nas redes sociais. Desde a separação com Whindersson Nunes, a cantora acaba sendo citada como causadora dos problemas que envolvem o humorista.

Em entrevista ao Fantástico deste domingo (18), a artista afirmou que não está totalmente recuperada, após ter sido ameaçada por causa da morte prematura do filho do youtuber. “Não vou fingir que tá tudo bem”, afirmou.

A loira também falou sobre o lançamento do seu próximo álbum, Doce 22. “Esse álbum foi muito diferente [de fazer], veio tudo muito intenso, é sobre os meus 22 anos. Ele traz tudo o que eu estava vivendo [nessa época]. É como se eu estivesse no melhor e no meu pior momento da minha vida. Todos os meus sonhos estavam se realizando e pessoalmente eu estava vivendo um caos”, explicou ela, que completou 23 anos neste domingo.

A artista destacou que muitas das músicas do atual projeto surgiram em momentos de sofrimento e ainda assumiu que se sente vulnerável aos ataques nas redes sociais: “Eu não posso dizer que eu me recuperei, mas eu coloquei uma coisa na minha cabeça: que eu não vou mais mentir e fingir que está tudo bem porque eu [já] fingi por muito tempo”.

E complementou: “Encontrei muita força na vulnerabilidade, eu sempre fui criada assim, eu tô no processo de assumir as minhas fraquezas e dessas fraquezas assumir minhas forças”.