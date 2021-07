Após boa atuação contra a Chapecoense, Gustavo Henrique quer se firmar na “Era Portaluppi”

Rio de Janeiro, RJ, 13 (AFI) – Na partida contra a Chapecoense, Gustavo Henrique, do Flamengo, teve grande atuação individual. O zagueiro acertou 90 de 96 passes que tentou, um aproveitamento de 94%, e ainda foi superior em dez dos 12 duelos aéreos que enfrentou durante da partida (83%).

De acordo com o Sofascore, aplicativo de estatísticas, o jogador perdeu a posse de bola apenas em seis oportunidades de 108 ações.

TENTANDO SE FIRMAR

Quando chegou ao Flamengo, vindo do Santos, Gustavo Henrique sempre foi pressionado pela torcida Rubro-negra, o jogador cometeu algumas falhas individuais em seu período de adaptação. Era a principal opção de Rogério Ceni após a formação com Rodrigo Caio e Willian Arão, mas se tornou reserva.

NOVA CHANCE COM RENATO

Com a chegada do novo técnico, Gustavo Henrique terá mais uma oportunidade de provar o seu valor no elenco flamenguista. Ainda não se sabe se será titular absoluto, mas estará à disposição do duelo contra o Defensa Y Justiça, nas oitavas de final da Libertadores.

FLAMENGO: Renato Gaúcho grava vídeo para Mourão e mostra apoio para Bolsonaro: “nosso mito”