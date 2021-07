Após briga e tumulto, parque de diversões é interditado

O parque de diversões, que foi palco de uma briga generealizada, registrada na noite de ontem, em um shopping na parte alta de Maceió, foi interditado na tarde desta quinta-feira, 15. A Secretaria de Segurança Comunitária e Convívio Social (SEMSCS) cassou o alvará de funcionamento do parque que havia sido concedido de forma condicionada ao…

O parque de diversões, que foi palco de uma briga generealizada, registrada na noite de ontem, em um shopping na parte alta de Maceió, foi interditado na tarde desta quinta-feira, 15.

A Secretaria de Segurança Comunitária e Convívio Social (SEMSCS) cassou o alvará de funcionamento do parque que havia sido concedido de forma condicionada ao cumprimento de todos os critérios sanitários estabelecidos em decreto estadual.

Em entrevista à imprensa, o secretáro Thiago Prado ressaltou que as imagens amplamente divulgadas sobre o fato mostram que a falta absoluta de controle de público, diversas pessoas sem uso de máscaras e ultrapassando, em muito, o limite teto de 30% estabelecido pelo Estado.

Assim, as atividades no parque não poderão ser retomadas. Caso insistam, os responsáveis pelo parqure poderão responder pelo crime de desobediência.

Nota do Shopping

“Assim que o shopping center identificou a concentração de pessoas no parque que opera em sua área externa, interveio chamando a polícia para ajudar na evacuação do espaço e na normalização da operação. O shopping center também já notificou o parque e determinou a suspensão de suas atividades até que sejam instaladas medidas de segurança adicionais para controle de acesso aprovadas pelo Corpo de Bombeiros. O shopping center lamenta o desconforto causado no parque e continuará trabalhando com foco no bem-estar de seu público e da comunidade onde está presente.”