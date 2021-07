Após confirmar saída de goleiro, time do Brasileirão libera mais dois jogadores

Recife, PE, 22 (AFI) – Passando por um processo de reestruturação de seu elenco visando desafogar um pouco a folha salarial do Brasileirão, o Sport começou a quinta-feira (22) anunciando a saída de mais dois jogadores. Depois do goleiro Luan Polli e do volante Ricardo, agora o lateral Júnior Tavares e atacante Maxwell foram liberados.

Com isso, o defensor que estava emprestado pelo São Paulo, retorna ao seu clube de origem e ainda não sabe onde seguirá a sua carreira. Já Maxwell está na mira de alguns times da Série B, entre eles o Remo que aparece como principal interessado. De qualquer forma, o clube não deu detalhes de como será feita essa rescisão.

CONFIRA A NOTA OFICIAL DIVULGADA PELO CLUBE

O Sport Club do Recife comunica que liberou os atletas Júnior Tavares e Maxwell para buscarem novos clubes para o seguimento de suas carreiras.

A decisão tomada pela diretoria de futebol do Sport, entre outros aspectos, tem como objetivo promover o difícil equilíbrio financeiro do clube.

O Sport buscará uma composição financeira com os atletas e colaborará com seus clubes de origem e seus empresários no desenvolvimento das melhores alternativas para continuidade de suas carreiras”.