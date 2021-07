Após crise no casamento, Karina Bacchi faz viagem em família

Karina Bacchi falou nesta quinta-feira (22) sobre a crise que teve no casamento com o ex-jogador de fudebol Amaury Nunes. O casal, que curte férias no Ceará, continuam juntos. Em entrevista a Revista Quem, Karina explicou que não gostou da exposição de sua intimidade, mas que a situação serviu para que eles encarassem de frente o problema no casamento que já tem três anos.

“As pessoas às vezes olham as fotos e falam, ‘nossa, mas vocês estão tão lindos, não é possível que estejam passando por uma crise’. Isso é comum em todos os casais. A gente passa por crises menores e maiores. Diariamente a gente tem problemas e desafios a serem superados. A diferença é que somos pessoas públicas. O Amaury acabou colocando nas redes sociais. Por mim, não tinha dividido. Mas ele sentiu a necessidade de compartilhar isso com as pessoas, que estavam cobrando o motivo de não estarmos postando fotos juntos. Tudo acaba sendo positivo quando a gente encara”, rememora.

E exposição da crise foi feita por Amaury Nunes nas redes sociais. Mas, Karina garante que hoje o marido é uma pessoa muito melhor.

“Em momento algum a gente se separou. A gente continuou juntos na mesma casa. A crise era interna. A gente tinha tudo, um filho maravilhoso, uma casa, possibilidade de viajar para onde quisesse, saúde, juventude… Mas ao mesmo tempo, pequenos desentendimentos, que nunca foram grandes brigas, mas que tiravam a nossa harmonia. A gente se perguntava o motivo disso estar acontecendo. Eu fui a primeira a identificar que era pela falta de Deus no matrimônio. Foi um momento importante para me aproximar mais de Deus e fortalecer a minha fé. Percebi a diferença que fazia confiar a sua vida diariamente a Deus. O Amaury foi vendo a minha mudança e no início teve um estranhamento. Ele nunca frequentou uma religião ou teve o hábito de ler a Bíblia, como eu tinha. Ele falava: ‘Não foi com essa pessoa que me casei, você está mudando e se distanciando de mim’. Mas eu estava questionando Deus e buscando uma resposta para o que a gente estava passando”, explica ela.

“Antes a gente era uma foto linda. A gente achava que tinha conteúdo, mas faltava Deus como alicerce. Essa fé maior faz com que a gente tenha mais paciência de lidar com os problemas diários, faz com que a gente admire mais o crescimento um do outro. Digo que nunca achei meu marido tão lindo como quando o vejo com uma Bíblia embaixo do braço. Hoje em dia, ele valoriza tanto a fé. Ele fala que o maior presente que eu dei para ele foi apresentá-lo a Jesus e depois o Enrico. Estamos muito felizes. Hoje o Amaury é um marido maravilhoso.”

Sobre a viagem durante a pandemia. Karina disse que todos estão vacinados. E que só aproveitaram a oportunidade para se divertir em família junto com o filho Enrico. A apresentadora celebrou ainda a flexibilização na quarentena com o crescimento no número de pessoas vacinadas.