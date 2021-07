Após críticas na internet, Luísa Sonza ganha novo programa no Multishow

Luísa Sonza foi duramente criticada no mês passado, após a morte do filho de Whindersson Nunes, seu ex. Na ocasião, muitos culparam a cantora pelo ocorrido. Após um período longe das redes sociais, ela surgiu com novidades: um novo álbum e um programa no Multishow.

Com cinco episódios, o projeto deve estrear no próximo dia 7 e contará com convidados e musicais toda semana. Além disso, a artista irá contar na atração como foi o processo criativo do álbum Doce 22, que será lançado no dia do seu aniversário, 18 de julho.

Nas redes sociais, a loira contou a novidade: “Tenho um programa pra chamar de MEU”, destacou, compartilhando registros das gravações e ainda alguns convidados.

Veja: