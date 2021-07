Após derrota em estadual, time da Série D demite treinador

Rio Branco, AC, 15 (AFI) – Paulo Roberto de Oliveira não é mais técnico do Galvez. Após derrota na segunda rodada do Campeonato Acreano, por 2 a 1 para o Humaitía, o técnico não resistiu. O clube busca um substituto e, enquanto isso, quem assume é o preparador físico Jader de Andrade.

Paulo Roberto chegou em 2020 e esteve à frente do Galvez em 17 jogos. Além da derrota no estadual, o time vem oscilando no Campeonato Brasileiro Série D. Na última rodada, perdeu em casa para o São Raimundo-RR por 1 a 0.

SITUAÇÃO NA SÉRIE D

O Galvez segue sem vencer no Campeonato Acreano com um empate e uma derrota. Na Série D, está com nove pontos em quarto lugar do Grupo A1, fechando o G4.

O time volta a campo no próximo sábado, às 16h, diante do Ypiranga-AP, quinto colocado com oito pontos.