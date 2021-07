Após duas derrotas do Criciúma, Paulo Baier crava: “Obrigação vencer o Figueirense”

Criciúma, SC, 19 (AFI) – O Criciúma perdeu a invencibilidade na Série C do Campeonato Brasileiro, perdeu duas seguidas e ainda perdeu a liderança do Grupo B. Diante de tais fatos negativos, o técnico Paulo Baier não viu outra saída a não ser a cobrança junto ao elenco e a exigência por vitória.

“Temos mais um jogo em casa e já cobrei os atletas que é obrigação vencer o Figueirense. É um jogo decisivo. Eles estão alertados para que possamos atuar como uma final”, exigiu o ex-meia.

O clássico catarinense contra o Figueirense acontecerá na próxima sexta-feira (23), às 16 horas, no Heriberto Hülse, pela nona rodada. O fator casa, aliás, foi um dos pontos positivos que ainda restou ao clube do interior.

VITÓRIA COLORADA NA SÉRIE A!

Derrotado fora de casa por Botafogo (3 a 1) e Mirassol (2 a 0), o Criciúma tem aproveitamento de 100% em seus domínios. São quatro vitórias em quatro jogos. No geral, o Criciúma aparece em terceiro lugar com 14 pontos, a dois do líder Ypiranga.

“Estamos em uma margem boa, com 14 pontos e dentro do G-4. Isso é o mais importante”, finalizou Baier.