Após eleições, Sport define saída de executivo de futebol

Recife, PE, 28 (AFI) – Com nova diretoria, o Sport começa sua reformulação para a sequência do Campeonato Brasileiro. Nesta quarta-feira, foi confirmada a saída do executivo de futebol Nei Pandolfo. Em nota divulgada nas redes sociais, o clube afirmou que o objetivo é “recuperar o equilíbrio financeiro”.

Com isso, a diretoria de futebol agora é formada pelo vice-presidente Nelo Campos e os diretores Augusto Moreira, Gabriel Campos e Rocine Milet.

CONFIRA A NOTA DO SPORT

“No esforço de recuperar o equilíbrio financeiro, o Sport anuncia o encerramento do contrato do executivo de futebol Nei Pandolfo.

Nei é um profissional vitorioso, que marcou seu nome na história do Sport nas conquistas da Copa do Nordeste e do Campeonato Pernambucano de 2014.

O Sport agradece pelos serviços prestados e deseja sucesso na continuidade da sua carreira.”

SITUAÇÃO NA SÉRIE A

Com duas vitórias, cinco empates e seis derrotas, o Sport soma 11 pontos, na 16ª colocação, primeira fora da zona de rebaixamento. Entretanto o Grêmio tem dois jogos a menos e pode ultrapassar os pernambucanos.

O Leão da Ilha agora enfrenta o Bahia, no domingo, às 18h15. A partida será realizada no Estádio Pituaçu, em Salvador (BA), pela 14ª rodada.

SÉRIE A: Lances de Sport 0 x 0 Ceará: