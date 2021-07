Após elogio de Anitta, jogador de vôlei de praia gay diz ser acolhido no esporte

Há uma semana, Vinicius Freitas virou notícia após ser elogiado nas redes por Anitta, com quem chegou a trocar mensagens pelo direct do Instagram. Depois do episódio, o jogador de vôlei masculino de praia, que está em Tóquio, viu seu números de seguidores aumentar. Namorando há pouco mais de dois anos o médico Rafael Helmer, ele se diz acolhido entre os colegas de esporte e feliz por ser mais um esportista dando visibilidade à comunidade LGBTQIA+.

Assumido desde os 20 anos (hoje ele tem 26), Vinícius revela que sofreu muito ao se abrir para a família, que ainda não aceita sua homossexualidade.

“Minha família é muito religiosa e não reagiu de uma forma muito boa. Eu sofri muito. Mas me agarrei muito a Deus e ao esporte pra permanecer firme. Ainda não me aceitam, mas aprenderam a me respeitar e dar o meu espaço. Não é como eu queria, mas é só o que eu preciso. Ainda moro com eles. É difícil me expor, falar sobre minha orientação, porque tudo que repercute respinga neles. Mas faço, porque tenho consciência que é uma forma de combater, e assim esperar que, num futuro próximo, as pessoas e as famílias mudem a mentalidade e para que ninguém sofra mais com essa intolerância enraizada”, diz o jogador de vôlei ao Gay.Blog.

No esporte, no entanto, tem sido diferente. No lugar da rejeição, o acolhimento: “Me sinto acolhido por todos eles. Inclusive minha equipe, que teve um papel fundamental desde o início pra que eu pudesse ser eu mesmo e encontrar o melhor de mim”.

Mas a aceitação entre os colegas muitas vezes não chega até a torcida, como, por exemplo, de quando foi ele vítima de ataques homofóbicos durante uma partida. “Uma vez, competindo na etapa do circuito brasileiro, num jogo valendo a medalha de bronze, fui vítima de ataques homofóbicos vindo de um torcedor na arquibancada. Aqueles ruídos me afetaram de certa forma. Mas graças a Deus as pessoas se mobilizaram pra acabar com aquilo que estava acontecendo. É triste que ainda estamos suscetíveis a esses ataques preconceituosos, mas por outro lado fico esperançoso, porque em outros tempos ninguém iria repreender essa atitude”, lembra.