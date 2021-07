Após encontro, Camila Coutinho enche Juliette de elogios: ‘tudo aquilo que vimos na TV’

A influencer Camila Coutinho teve a oportunidade de entrevistar com Juliette, vencedora do BBB 2021, para o seu blog, Garotas Estúpidas. Em bate-papo recente com a revista Quem, a blogueira enfatizou que a paraibana é realmente tudo aquilo que os telespectadores acompanharam no BBB 21.

“Ao acompanhar o BBB, é bacana observar situações em que ninguém acredita em uma pessoa lá dentro, mas o público abraça aqui fora. Observei isso na Juliette e foi muito bacana assisti-la. Tive o prazer de conhecer a Juliette no início de junho. Ela é realmente tudo aquilo que a gente viu na TV, a mesma coisa ou até mais legal ainda. Juliette é uma pessoa alegre, feliz e engraçada”, destacou.

Além disso, ela ressaltou a importância de ter mais mulheres representadas nos lugares de visibilidade: “Acho muito importante levarmos essa representatividade para o meio artístico. Até pouco tempo, as referências eram muito resumidinhas. Tínhamos menos nomes na mídia”, disse Camila.