Após ex-Ponte, Juventude acerta com ex-volante do Guarani

Caxias do Sul, RS, 30 (AFI) – O Juventude segue no mercado em busca de reforços para ajudar na manutenção do time na elite do Brasileirão. Nesta sexta-feira, a diretoria fechou com o volante Ricardinho, de 32 anos.

O novo reforço alviverde estava sem clube desde que não teve o contrato renovado com o Sport. Ricardinho havia perdido espaço desde a chegada do técnico Umberto Louzer. Foram 42 partidas e nenhum gol.

Revelado no Goiás, Ricardinho passou por Vila Nova, Avaí, Rio Branco-PR, Paraná, Criciúma e Guarani, onde se tornou xodó da torcida nas duas temporadas que esteve no Brinco de Ouro antes de se transferir para Recife.

Recentemente, a diretoria alviverde já havia acertado a contratação de outro volante com passagem pelo futebol campineiro. Trata-se de Dawhan, que estava na Ponte Preta e já fez sua estreia.

Existe a expectativa que Ricardinho fique à disposição do técnico Marquinhos Santos para o próximo jogo do Brasileirão, contra Atlético-MG, apenas no dia 8 de agosto, em Caxias do Sul.

Isso porque, a partida contra o Fluminense, pela 14ª rodada, foi adiada devido a participação do Tricolor das Laranjeiras na Copa do Brasil.