Após exposição de detalhes sobre sexo, Juliette deixa de seguir Alê Oliveira

Após ter detalhes íntimos sexuais de um encontro com Alê Oliviera expostos no podcast ‘Babado JP’, Juliette deixou de seguir o influenciador nas redes sociais.

De acordo com ele, o encontro entre eles teria acontecido em 2020, bem antes da advogada virar um fenômeno no Big Brother Brasil. Alê revelou como foi o sexo com a advogada e atitude não pegou nada bem.

“Foi na house (casa) dela. Tomamos um vinho. Depois fomos para o motel”, revelou durante o bate papo. Questionado se houve algo ‘a mais’ na relação, o influenciador afirmou que Juliette teria dado um beijo grego nele, mas que não queria chamar atenção com a informação. Alê ainda afirmou ter gostado: “contra fatos não há argumentos”, revelou durante a entrrevista.

Após repercussão, o influenciador se pronunciou no Instagram e disse que a história do beijo grego é mentira. “Isso é mentira, foi uma brincadeira de mal gosto, eu e Ju ficamos antes do programa, não tem nada a ver hoje. Os meninos [do podcast] comentaram do nada isso e eu nem esperava, espero que parem de postar sobre isso, por favor”, escreveu.