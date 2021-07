Após flagra em shopping, Sammy Lee reage sobre possível retorno com Pyong

Nesta terça-feira (27), Sammy e Pyong Lee foram vistos juntos em um shopping de São Paulo, dias após anunciarem a separação. Através das redes sociais, a influenciadora digital explicou o que aconteceu e descartou um possível retorno com o participante do Ilha Record.

Na ocasião, ela afirmou que saiu com o ex para comprar uma televisão para o Jake, filho dos dois. “A relação como marido e mulher acabou. Mas ele continua sendo o pai do Jake”, afirmou ela em uma sequência de vídeos publicados nos Stories do Instagram.

“Eu fui, sim, no shopping com o Pyong. Porque quem me acompanha sabe que o Jake é fã de Galinha Pintadinha. E a gente não tem televisão. Eu poderia comprar? Claro. Mas ele falou: ‘Vou dar uma televisão para o meu filho, eu quero dar de presente’. Aí eu falei: ‘Pois então você vai comprar e eu vou ajudar a escolher’. Fui lá e peguei uma bem boa. Gigante”, continuou.

Na declaração, Sammy ainda afirmou que chegou a ver o momento em que estava sendo fotografada no centro comercial e ainda acenou para o profissional. Sobre a separação, ela enfatizou: “Se eu ficar afundando nas coisas que falam eu vou ficar doida. E eu não quero. Já cansei de chorar. Vocês não fazem ideia do tanto que eu choro todos os dias, eu não aguento mais”, desabafou.

Em seguida, a jovem ainda reforçou que os dois serão muitas vezes juntos por conta do herdeiro. “Mais um detalhe: não fiquem surpresos caso vocês vejam eu e o Pyong juntos em algum lugar, porque ele é pai do Jake e sempre vai ser. Ele vai frequentar aqui de fim de semana, vai vir ver o Jake, vai levar o Jake para passear. O Jake é neném, ele mama no peito, então consequentemente eu vou junto. A gente vai ter que conviver, a gente tem um filho juntos”, explicou.