Após infecção no pulmão, Sergio Mamberti apresenta melhora e se emociona com mensagens

O ator Sérgio Mamberti, o ‘Dr Victor” do Castelo Rá-Tim-Bum, está internado por conta de uma infecção bacteriana no pulmão. De acordo com o ator e amigo Tadeu di Pietro, ele apresentou melhora no quadro clínico nos últimos dias e se emocionou com a quantidade de mensagens que recebeu de amigos e colegas. As informações são da Revista Fórum.