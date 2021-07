Após mais uma derrota na Série D, time gaúcho demite técnico

Aimoré, RS, 25 (AFI) – A diretoria do Aimoré anunciou neste domingo a demissão do técnico Gilson Maciel. A saída do treinador se deu depois da derrota por 1 a 0 para o Juventus-SC, no Cristo Rei, pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro da Série D.

Junto com o treinador, o auxiliar Everton Vanoni também deixa o clube.

O Aimoré é o sexto colocado do Grupo da Série D, com sete pontos e vem de duas derrotas seguidas na competição. Em oito jogos, a equipe vencer duas, empatou uma e perdeu cinco.

Em nota, a diretoria do clube agradeceu aos profissionais pela dedicação no período de trabalho e desejou sucesso em suas carreiras.

O time gaúcho volta a campo no próximo domingo, contra o Rio Branco-PR, no estádio Estradinha, às 15h.