Após meses solteiro, Babu Santana assume novo relacionamento

Babu Santana surpreendeu os fãs ao assumir que deu uma nova chance para o amor. Solteiro desde o fim do noivado com Tatiane Mello, em fevereiro deste ano, a ator posou ao lado da nova companheira nos Stories do Instagram.

Ao ser questionado por um fã se estava namorando, o ex-BBB, através de um vídeo, apareceu ao lado da moça e perguntou: “Amor, estou namorando?”. Ela respondeu: “Acho que está”.

Em seguida, ele postou uma foto com ela e alguns vídeos com vários corações. Apesar de ter revelado publicamente a relação, o global preferiu manter o mistério sobre o nome dela.