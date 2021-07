Após ‘não’ de Podolski, Fortaleza tenta acerto com ex-atacante da seleção russa

Fortaleza, CE, 06 (AFI) – Focado em reforçar seu elenco no Campeonato Brasileiro, o Fortaleza está ousado no mercado. Após tentar o alemão Podolski, o time cearense fez sondagem pelo atacante Ari, jogador brasileiro, mas naturalizado russo.

Ari, de 35 anos, foi pouco aproveitado pelo Krasnodar, da Rússia, na última temporada. O fato de pouco atuar motivou o jogador a procurar um novo clube, acenando com a possibilidade de inclusive retornar ao futebol brasileiro após 16 anos.

O empresário do atacante já procurou a diretoria do Fortaleza. Agora as partes conversam, embora ainda não tenha sido feita nenhuma proposta oficial por sua contratação.

Ari foi revelado na base do Fortaleza, surgindo com destaque no time profissional em 2005. Naquele ano se transferiu para o Kalmar, da Suécia. Desde então está no futebol europeu, tendo ainda passagem por AZ Alkmaar, da Suécia; Spartak Moscou e Lokomotiv Moscou, ambos da Rússia. A boa passagem pelo futebol russo o fez se naturalizar e inclusive ser convocado para defender a seleção russa.

Com interesse mutuo, as chances de um acerto entre as partes são grandes. Enquanto isso não acontece, o time cearense segue focado para a partida com o América-MG, quarta, às 18 horas, no Castelão, pela décima rodada do Brasileirão.

O Fortaleza é o quinto colocado com 15 pontos ganhos e quer seguir próximo ao G4 do campeonato.