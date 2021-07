Após perder técnico, time da Série D age rápido e anuncia comandante ex-Paysandu e Remo

São Luis, MA, 21 (AFI) – Depois de perder o técnico Mirandinha que pediu para deixar o cargo por conta de problemas pessoais, o Imperatriz-MA agiu rápido e já definiu o novo técnico para a sequência do Campeonato Brasileiro da Série D. Na manhã desta quarta-feira, o clube anunciou a contratação de Samuel Cândido, que já dirigiu Paysandu e Remo.

O nome dele já tinha sido vinculado na coletiva de imprensa que confirmou a saída de Mirandinha e depois de algumas horas em um reunião, o acerto foi acordado. Aos 60 anos, ele estava livre no mercado desde o ano passado, após passagens por Corumbaense-MS e São Francisco-PA.

Bastante experiente, Samuel Cândido dirigiu diversos clubes pelo Brasil, em especial no Pará, com passagens por Tuna Luso, Bragantino-PA, Castanhal, São Raimundo-PA, Parauapebas, Ananindeua, Independente, Paysandu e Remo. Em outros estados, dirigiu clubes do Norte, Nordeste e Centro-Oeste.

O novo comandante chega com a missão de manter o Imperatriz-MA na briga pela classificação à próxima fase. Atualmente, a equie está terceira colocação do Grupo 2 com 10 pontos ganhos. A estreia de Samuel Cândido será no sábado (24) contra o Tocantinópolis-TO.