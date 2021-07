Após polêmica, Mariana Polastreli assume romance com Eduardo Costa

Após boatos de que Mariana Polastreli estaria se envolvendo com Eduardo Costa enquanto ainda era casada, a influenciadora digital decidiu assumir publicamente o romance com o sertanejo.

Através das redes sociais, a loira surgiu beijando o rosto do artista e destacando o carinho que sente por ele. “Uma nova história um filme para viver / Me trouxe a magia de amar você / Uma nova história um pouco de ilusão / Devolveu a paz desse meu coração / Ah, coração…”, escreveu ela, citando um trecho da música Uma Nova História, do próprio cantor.

No mês passado, a moça foi acusada pelo ex-marido, Eduardo Polastreli, de abandonar os três filhos para ser amante do músico.

Veja: