Após polêmica, Zezé Di Camargo alfineta Rodrigo Faro: ‘Vende até a mãe por audiência’

Após Rodrigo Faro se posicionar sobre uma polêmica no qual estava sendo apontado de ter se negado a realizar um teste de covid-19, o apresentador foi alfinetado por Zezé Di Camargo. Faro testou positivo para o novo coronavírus nesta sexta-feira (4).

O cantor resolveu comentar a polêmica, elogiou o talento do apresentador, mas não deixou de dar uma alfinetada.

“Rodrigo é um menino talentoso, um grande apresentador, mas vende até a mãe por audiência. Uma pena!”, lamentou o sertanejo.

Foto: Reprodução



Rodrigo Faro se posicionou neste sábado (3) após ser acusado de ter se recusado a realizar o teste na SBT, onde participou do ‘Programa da Eliana’.

“Mesmo diante da necessidade de repousar e cuidar de minha família tenho que vir a público para dizer que no último dia 30 fui ao SBT cumprir um compromisso de trabalho. Antes estive em outra gravação. Fiz um teste que deu negativo. Ao chegar ao SBT me dispus a realizar outro exame. Dois funcionários da emissora que me receberam, Flávia e Davi, do departamento comercial, disseram que não seria necessário. Insisti junto com a minha equipe que queria fazer. Mas os funcionários me comunicaram que não era necessário fazer. Jamais me negaria a fazer qualquer exame nos tempos em que estamos vivendo. Respeito e prezo protocolos sanitários do momento. Ontem fiz outro exame que também deu negativo”, reforçou o apresentador da Record.

A SBT divulgou uma nota reforçando o que havia sido dito pelo apresentador da Record. Confira o comunicado na íntegra:

O apresentador Rodrigo Faro não se negou a fazer o teste para Coronavírus ao ir gravar ação comercial no SBT no último dia 30 de junho. O apresentador chegou ao SBT com seu motorista, tendo o veículo sido direcionado à vaga próxima a entrada ao camarim. Foi recepcionado por dois funcionários do SBT que o conduziram ao camarim onde se encontrava sua equipe. Lá foi informado sobre a realização do teste quando afirmou já tê-lo realizado na manhã do mesmo dia, por ter gravado uma ação comercial para outro cliente (apresentou em seguida o teste com resultado negativo para Covid). Diante disto, foi liberado da realização de um novo teste e se colocou à disposição para realizá-lo novamente se necessário fosse. Não circulou pelas dependências da emissora, ficando restrito nas áreas de estúdio e camarim. Esses são os fatos, e desejamos o pronto restabelecimento do apresentador.

