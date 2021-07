Após quase um mês internado, Luciano Szafir deixa UTI e é transferido para o quarto

O ator Luciano Szafir deixou a Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e foi transferido para um quarto do Hospital Copa Star, no Rio de Janeiro. O artista está internado desde o dia 22 de junho, após apresentar complicações da reinfecção da Covid-19 – ele já havia testado positivo para doença em fevereiro deste ano.

Segundo assessoria de imprensa do famoso, ele seguirá fazendo fisioterapia no quarto hospitalar. “Diante da melhora de seu quadro clínico, o ator e apresentador Luciano Szafir recebeu alta da UTI e foi transferido para o quarto. Ele ainda está sob cuidados médicos e realizando fisioterapia motora e respiratória no hospital Copa Star, no Rio de Janeiro”, disse em nota.

Ao G1, a mãe dele, Beth Szafir comentou a atualização no estado de saúde. “Está no quarto do hospital, sem previsão de alta. Ele está ótimo, dentro do possível”, indicou a empresária.