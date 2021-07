Após quatro meses juntos, modelo anuncia fim de relacionamento com Henri Castelli

O romance entre Henri Castelli e Sabrina Caminski parece que chegou ao fim. Que trouxe a público essa informação foi a própria modelo, através das redes sociais. Com um post, onde aparece abraçada ao ator, ela dá detalhes sobre o término do namoro.

“Em respeito a todos que nos acompanham e gostam do nosso trabalho, decidi vir me pronunciar porque a dias venho recebendo muitas mensagens perguntando sobre o meu relacionamento. E eu e o Henri não estamos mais juntos”, começou dizendo.

Em seguida, a jovem destacou que as diferenças acabaram resultando na decisão dos dois. “(…) No nosso relacionamento não faltou respeito, cuidado, carinho, ou reciprocidade. Mas nossas vidas estão em momentos diferentes. Tanto ele quanto eu estamos em fases de muitas mudanças, recomeços, e talvez isso tenha nos deixado desatentos a algumas coisas que são muito importantes para um relacionamento dar certo”, continuou Sabrina, afirmando que segue torcendo pela felicidade do ex.

Por fim, a influenciadora frisou que será sempre grata pelo tempo que ficou com o galã. “Acho que foi uma das fases mais intensas que vivi com alguém. Nós vivemos em meses o que a maioria dos casais vivem em anos. Mas tudo nessa vida tem um propósito, e tenho certeza que nós acrescentamos muito um na vida do outro”.

Veja: