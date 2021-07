Após rescindir com o Sport, lateral entra na mira de rival do Brasileirão

Belo Horizonte, MG, 23 (AFI) – Patric não deve ficar muito tempo sem clube. Livre no mercado depois de ter rescindido com o Sport na Justiça, o lateral-direito entrou na mira do América-MG.

A informação é de Rádio Itatiatia. Se a negociação for concretizada, o América-MG seria o terceiro clube de Belo Horizonte defendido por Patric, que já atuou por Atlético-MG e Cruzeiro.

O lateral-direito conseguiu a rescisão na Justiça por conta dos atrasos salariais. A nova diretoria do Sport ainda buscou um acordo para fazer Patric desistir, mas não conseguiu.

O que deixa o caminho ainda mais livre para o América-MG é que Patric tem a carreira gerenciada pelo mesmo empresário do técnico Vagner Mancini, que trabalhou com o lateral em outras duas oportunidades.

Além de Sport, Cruzeiro e Atlético-MG, Patric defendeu Vitória, Coritiba, Náutico, Avaí, Ponte Preta, São Caetano e Criciúma, onde foi revelado.