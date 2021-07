Após reunião nesta segunda-feira, jogador fecha acordo com o Sport

Recife, PE, 19 (AFI) – O clima no Sport não é dos melhores ultimamente. O clube passa por uma crise política e outra crise entre a antiga diretoria com o elenco. Nesta segunda-feira, a nova gestão fez uma reunião com o Thiago Neves, um dos líderes do elenco para discutir seu contrato.

Após a reunião, o clube foi a público e comunicou que o meia já fica a disposição do treinador para a sequência do brasileiro.

Na última semana, o jogador compareceu ao centro de treinamento do clube, mas não participou das atividades, alegando problemas particulares. Um dos fatores principais para o jogador desejar a saída da Ilha do Retiro foi o atraso de salários.

Atleta é um dos líderes do elenco. Foto: Anderson Stevens/ Sport Club do Recife

Mas a nova gestão e uma reunião conseguiram inverter a vontade do atleta que aceitou permanecer na equipe.

“Com as mudanças que aconteceram, mostrando as mudanças que fizemos e outras definições que tivemos, o jogador mudou de ideia. O que pesou foi isso. Teve a participação de toda diretoria de futebol, do nosso presidente, desde o início até o final das tratativas. E o importante é que ele já foi apresentado e vai treinar normalmente com a gente, ficando à disposição até, quem sabe, para o jogo do próximo domingo” detalhou o vice-presidente Nelo Campos.

Recentemente houve uma eleição no Sport e uma troca de gestão. O novo presidente do time, Leonardo Lopes, venceu com 83% e logo após sua vitória foi ter uma conversa com o elenco para amenizar a crise.

Caso o jogador saísse do clube pernambucano, ele não poderia ir para outra equipe da série A, já que atuou em oito partidas pelo Sport.

CAMPANHA DO SPORT

O Sport ocupa a 18ª lugar na Série A com apenas sete pontos conquistados, mas está apenas dois pontos do América-MG, primeira equipe fora do Z4 e também próximo adversário.

O jogo entre as duas equipes será nesta segunda-feira(19) as 20h no estádio Independência-MG

