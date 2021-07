Após roubar faixa no Miss Bumbum, modelo faz festa de aniversário temática sobre ‘barraco’

Taty Sindel não venceu o Miss Bumbum, realizado há uma semana em São Paulo, mas acabou virando assunto por ter roubado a faixa da vice-campeã, indignada com o resultado do concurso. Ao comemorar nesta segunda-feira seu aniversário de 29 anos, ela segue tirando proveito da situação. Ela ganhou uma festa surpresa de uma amiga e ainda teve direito a um bolo temático com referência ao barraco protagonizado por ela.

O barraco aconteceu na final do concurso Miss Bumbum 2021 apresentado por Andressa Urach. A confusão começou quando as modelos Lunna LeBlanc, representante de Minas Gerais, e Juh Campos (Roraima) foram declaradas as vencedoras, mas uma delas acabou tendo a faixa de campeã arrancada por uma das concorrentes em pleno palco, ao vivo. Taty Sindel, ex-atriz do “Zorra total”, representante da Paraíba, não concordou com o resultado e se rebelou no palco, tirando a faixa da vice-campeã, jogando no chão e ainda gritou para as câmeras: “É roubado!”. Após o ocorrido, Taty foi retirada do palco por uma segurança, e Andressa Urach pediu desculpas, já que a transmissão estava ao vivo pelo Youtube.