Após se curar da covid-19, Adelmário Coelho anuncia nova data da live

Após adiar uma live marcada para o dia 24 de junho ao testar positivo para a covid-19, o cantor Adelmário Coelho divulgou a nova data da apresentação: dia 9 de julho, sexta-feira, às 20h. O show será transmitido através do canal do Youtube do forrozeiro.

Com o tema ‘Meu São João é Assim’, Adelmário pretende celebrar uma das principais manifestações da cultura nordestina: O São João e os festejos Juninos. O cantor aproveita a oportunidade para enfatizar e homenagear a força, a garra, o brilho e a importância das mulheres na música, através do “Adelmário com Elas”, um encontro que promete fortes emoções com 3 grandes artistas da cultura nordestina e do forró: Joyce França, Luana Ingry e Paulinha Oliveira .

O repertório especial e repleto de grandes sucessos e clássicos do gênero foi cuidadosamente pensado e elaborado para a live visando preservar e manter a essência e a tradição da cultura popular nordestina, misturado a elementos e arranjos contemporâneos.

“Agora sim, com exame negativado e a certeza de que a minha banda, equipe e colaboradores diretos e indiretos estarão 100% seguros, vamos realizar a nossa tão sonhada live. Conforme prometido, estou aqui para anunciar a nova data e convidar a todos vocês para se divertir junto comigo e minhas convidadas especiais, dançar e curtir um FORRÓ gostoso ao som de grandes sucessos que com certeza vai te fazer relembrar algum São João que de alguma maneira marcou a sua vida”, disse Adelmário



Serviço:

LIVE: Meu São João É Assim – Adelmário Coelho

Data: 09 de julho

Horário: 20h

Local: www.youtube.com/adelmariocoelhooficial

Adelmario Coelho com elas: Paulinha Oliveira / Joyce França / Luana Ingry