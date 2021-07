Após sofrer goleada, São Paulo ‘vira a chave’ e mira o Vasco pela Copa do Brasil

São Paulo, SP, 28 (AFI) – A goleada de 5 a 1 sofrida para o Flamengo pelo Campeonato Brasileiro já faz parte do passado. Assim, o São Paulo centra o foco na Copa do Brasil onde recebe o Vasco nesta quarta, às 21h30, no Morumbi, disposto a dar um primeiro passo na sequência do torneio. A partida vale pelo jogo de ida das oitavas de final e a volta acontece na semana que vem, em São Januário.

O desafio maior de Crespo é manter a regularidade do grupo. Antes da derrota para os cariocas, a equipe tricolor havia obtido um resultado contundente ao se classificar para as quartas da Libertadores diante do Racing, na Argentina. O resultado do final de semana no Rio acabou sendo uma ducha de água fria nesse processo de estabilizar o emocional do grupo.

“O resultado não refletiu o que foi o jogo (contra o Flamengo). Queremos respeitar todas as competições e sabemos que temos elenco que pode fazer isso. Mas estamos com um time em construção e o calendário não ajuda”, afirmou.

DÚVIDAS NA ESCALAÇÃO

Para o confronto diante do Vasco, Crespo ainda depende de uma conversa com o departamento médico para saber com quem vai poder contar. Luciano e William têm mais chances de reaparecer. O atacante se recupera de um estiramento muscular, mas está em fase adiantada de recuperação. O volante William, com pancada no joelho, também deve estar à disposição do treinador. Já Luan e Eder devem seguir de fora.

LIÇÕES DA GOLEADA

Garantido na escalação desta noite, o zagueiro Arboleda disse que o grupo deve tirar lições da derrota sofrida no Maracanã.

“Tomamos gols de bola parada por desconcentração no momento de fazer a marcação. Esses detalhes são muito importantes no momento de se definir uma partida”, comentou o jogador.

O ex-vascaíno Benítez vai ser um trunfo importante para o treinador argentino. Além da sua capacidade de criação, ele conhece muito bem o time carioca.

“Jogar com seriedade e ter tranquilidade no momento de definir as jogadas. Conseguimos resultados importantes esse ano e sabemos da nossa qualidade”, disse.

ADVERSÁRIO EMBALADO

Mas se o São Paulo tenta se reconstruir para seguir forte na Copa do Brasil, o Vasco vem embalado após a estreia de Lisca como treinador (goleada de 4 a 1 sobre o Guarani pela Série B). A tendência é que ele mantenha a base do time titular.

O novo comandante aposta na boa fase de Marquinhos Gabriel no meio de campo e também no faro de gol do argentino Germán Cano para tentar surpreender o São Paulo no Morumbi. Gabriel Pec e Léo Jabá devem completar o setor ofensivo.

Toni Assis

