Após suposto término, Bruna Marquezine reage a post de Enzo Celulari e agita web

Uma reação de Bruna Marquezine em um post de Enzo Celulari deixou os internautas agitados neste domingo (4). Após rumores de que o romance dos dois tinha chegado ao fim, a atriz surpreendeu ao comentar com palmas as fotos do filho de Claudia Raia.

Na ocasião, o rapaz publicou fotos de um projeto social que participou durante o fim de semana, entregando comida a moradores de rua em São Paulo. “Entregas de ontem em SP dando continuidade a nossa luta contra a fome e a miséria dos nossos irmãos de rua”, escreveu o empresário.

Após a artista interagir na publicação, os fãs do casal ficaram esperançosos com um possível retorno. “Eles ainda são um casal?”, questionou um internauta. “Terminem não, gente”, comentou outra. Já uma terceira ressaltou: “Não deixem de viver por causa dos outros”.

Importante destacar que, até então, os dois ainda não se pronunciaram sobre o assunto.

Veja: