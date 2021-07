Após torcida na internet, Ítalo Ferreira diz que deseja conhecer Juliette

Após o ‘shipp’ na internet, o surfista Ítalo Ferreira admitiu que deseja conhecer Juliette Freire. A torcida pela formação do casal começou na última quarta-feira (28), após a vencedora do BBB 2021 elogiar a beleza dos atletas olímpicos no Twitter. Ítalo, ganhador da primeira medalha de ouro no surf, não hesitou e respondeu a postagem com dois emojis, sendo um deles o foguinho.

Ao chegar em Baía Formosa (RN) nesta sexta-feira (30), o surfista comentou o episódio com os jornalistas presentes. Segundo o medalhista, seria interessante conhecer a ex-bbb. “Eu gostaria de conhecer ela sim. Ela é uma pessoa diferente. Isso que ela mostrou quando estava no Big Brother. Mostrou que existem pessoas puras ainda no mundo, pessoas que respeitam e amam o próximo independentemente de qualquer coisa”, explicou.