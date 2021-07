Após vencer No Limite, Paula Amorim decide o que irá fazer com parte do prêmio

Paula Amorim conquistou o prêmio de R$ 500 mil após ter vencido a edição recente de No Limite. Apesar de ainda não ter recebido o dinheiro, a ex-BBB já sabe o que irá fazer com ele. Um dos objetivos é casar com o noivo, Breno Simões.

“Amo me desafiar, sou competitiva, entrei no programa para isso, mas também levando os meus sonhos e do Breno. Estamos construindo uma vida juntos e esse dinheiro é para começar a fazer nosso pé de meia, para distribuir para o casamento, para a casa própria e para ter filhos, que queremos”, contou em entrevista ao Extra.

Sobre o sonho de ser mãe, a campeã destacou que é um desejo antigo: “A gente falava até mais em filhos do que casamento porque o Breno não fazia o pedido (risos), foi uma surpresa mesmo. Eu calculava a idade, mais ou menos, que queria engravidar, queremos ter duas crianças, é por isso”.