Após vídeo polêmico, Simone Mendes sai em defesa de pastor amigo de Safadão

A cantora Simone entrou na lista dos famosos que saíram em defesa do pastor André Vitor, que surgiu em um vídeo polêmico, compartilhado nos Stories de Wesley Safadão, tentando abraçar uma menina.

“Eu não poderia deixar de vir aqui mostrar a minha cara para deixar bem claro o amor que tenho por essa vida, que é a vida do André. Ele é um menino que me ajudou inúmeras vezes em minha vida. Conheço o André há mais de quinze anos. Foi um cara que me ajudou muito em muitos momentos”, começou a sertaneja.

Em seguida, a irmã de Simaria destacou a admiração que sente pelo líder religioso e ainda confidenciou que ele está presente há muito tempo em sua vida.

“Ele esteve comigo em minha primeira separação. Para quem não sabe, tive um relacionamento antigo antes do meu marido Kaká. Ele me ajudou muito, esteve presente no parto do meu filho, do Henry. Esteve presente em momentos de dor, de alegria. É um cara que eu conheço a índole, que eu amo muito. É meu amigo, meu irmão, eu confio nele. Eu confio nele. Sei que é um menino justo, menino íntegro, menino de Deus e muito amado. Então, estou passando aqui para deixar bem claro que estou do seu lado”, concluiu.

Através dos Stories, Simone ainda escreveu uma mensagem de apoio ao pastor. “Quem te conhece sabe quem você é de verdade, Dedé. Chega de tanta impunidade pra essa rede de ódio que distorce tudo que se faz e tenta criar situações tendenciosas com o único objetivo de destruir a vida das pessoas! Te amo”, escreveu ela.

Veja: