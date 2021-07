Aprenda a fazer queijo caseiro com apenas três ingredientes

Junte os ingredientes e misture por 1 minuto. Cubra com um pano e deixe em repouso por 1 hora. Com uma colher de pau, quebre a coalhada que se formou e deixe em repouso por mais uns 30 minutos. Transfira somente a parte sólida para uma peneira forrada com um pano de prato e esprema bem para retirar todo o soro. Despeje a mistura do pano em fôrmas apropriadas para queijo e deixe dessorando por 8 horas antes de servir.