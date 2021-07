Aprenda a receita de um delicioso pão de queijo com tapioca da chef Tereza Paim

Nesta quinta-feira (15), é comemorado do Dia Nacional da Tapioca. E em homenagem a data, a chef Teresa Paim nos ensinou uma receita deliciosa de Pão de Queijo com Tapioca. De acordo com a chef, a tapioca surgiu durante a colonização dos portugueses, como uma alternativa ao trigo e que combinada com diversos recheios, misturas e combinações. “Você pode usar a tapioca de várias formas. Pode fazer Dadinho de Tapioca, Bolo de Tapioca, Mingau e outros. A única diferença no uso desta tapioca granulada para a tapioca de bolinha, é que ela é menos resistente, então, você nunca deve escaldá-la com leite quente”, indica Tereza.

Ainda de acordo com a chef, deve-se sempre umedecer a tapioca com leite frio. “É que toda vez que a gente vai usar a tapioca para fazer algum preparo, sempre se pede que primeiro umedeça. O ideal é umedecê-la com leite frio, exceto se você for fazer um Pão de Queijo”, finaliza.



Confira a receita completa:

Ingredientes

400ml de leite

160g de tapioca

60g de parmesão

260g de mussarela

1 ovo (unidade)

10g de sal

20ml de óleo de milho

225g de polvilho doce

Separe e pese todos os ingredientes necessários e higienize-os. Cocção: colocar a tapioca em 10 minutos com leite morno para inchar, acrescente os demais ingredientes, exceto o óleo. Misture até ficar homogêneo. Mele as mãos com óleo e faça as bolinhas com 70g de massa. Congele e asse a 180ºc por 20 minutos.

Vale ressaltar que a chef tem que uma loja online chamada Tabuleiro da Chef. Todos os produtos são produtos artesanais assinados pela chef Tereza Paim, com entregas para todo o Brasil. Os produtos estão disponíveis para compras através do endereço eletrônico