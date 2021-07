Aprenda receita de pão italiano recheado

Um pão italiano recheado é a receita ideal para quem deseja unir praticidade à sofisticação nos petiscos da tarde. Confira abaixo o passo a passo indicado pela Nestlé.



Ingredientes:

1 pão italiano redondo

1 pedaço de queijo gorgonzola

1 Caixinha de NESTLÉ® Creme de Leite

1 envelope de MAGGI® Tempero e Sabor Massas e Molhos

2 colheres (sopa) de manjericão fresco

1 xícara (chá) de queijo mozarela ralada grossa

Modo de preparo:

Corte o pão italiano em vários cubos, mas sem separá-lo da base. Depois forre uma assadeira com papel alumínio e ponha o pão. Separe. Bata o gorgonzola com o NESTLÉ Creme de Leite e o MAGGI Tempero e Sabor em um liquidificador. Desligue o aparelho, acrescente o manjericão e misture com uma colher. Coloque a mistura nos vãos do pão, intercalando com a mozarela. Feche o papel-alumínio e leve ao forno médio preaquecido, por cerca de 20 minutos. Bom apetite!